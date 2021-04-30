От уличных импровизаций к концертным залам. Как джаз объединил весь мир

Это может показаться странным, но многие историки и теоретики музыки по-разному отвечают на вопрос "Что такое джаз?". Считается, что джаз гораздо легче узнать, чем описать словами. И порой кажется, что это правда. Как объяснить словами, что такое африканский фольклор, полиритмия или, например, хор барабанов. Именно сложные ритмы, так называемое ритмическое многоголосие — одна из важнейших составляющих джаза, которая заставляет любителей музыки завороженно притопывать в такт, а еще делает этот стиль необычайно сложным для исполнения. Джаз появился в начале ХХ века в миксе из африканской и европейской культур. Первая подарила стилю импровизацию, ритм, пластику и непредсказуемость, а вторая — музыкальные стандарты в духе мажорных и минорных систем. Но истоки его и самые яркие черты, конечно, принадлежат южной культуре, ведь именно оттуда джаз наследует ритуальность, сложные ритмические рисунки, танцевальность. Согласно легенде, все началось в Новом Орлеане, когда чернокожие рабы собирались на площади раз в неделю, чтобы устроить танцы. Несколько музыкантов начинали играть один мотив, параллельно импровизируя, обычно это был трубач, кларнетист и тромбонист. Аккомпанировали им бас (медные-духовые) и ударные. Могли играть и на струнных инструментах, которые, как правило, музыканты делали сами, — например, на банджо. На площади собиралось несколько сотен человек, они танцевали и пели, это был такой большой праздник жизни. Самое важное, что там было, — импровизация, смешение разных культур (в том числе и африканских, или, например, взаимодействие с англоговорящими рабами, которые родились и выросли в Европе) и ритуальность. Все это и повлияет на дальнейшее развитие джаза. Важнейший джазовый инструмент — это голос, самый естественный, самый близкий и полученный человеком без особого труда. Песни пелись на досуге и во время работы, как, в принципе, было в любой культуре: скажем, дома рождались застольные истории, а на плантациях для координации работы сотен работников придумывались песни (чтобы все всё делали одновременно; у нас такой пример — "Дубинушка, ухнем"). Это несложные мотивы в форме вопроса — ответа (лидер запевает главную строчку, а хор ему отвечает). Именно эти незамысловатые композиции и передадут джазу некоторые черты — многоголосие, крикообразную манеру пения, или шаут, (shout), синкопы и блюзовую пентатонику.

Другое яркое направление — спиричуэлс, духовные песнопения, которые зародились во второй половине XVIII века, когда привезенных рабов начали обращать в христианство. Для них новая религия давала надежду на освобождение, а походы в церковь были возможностью на время отвлечься от реальности. Там пели религиозные гимны и псалмы, но исполнялись они уже в духе характерных африканских традиций — например, могло прозвучать глиссандо в голосе, обязательно все импровизировали, так что могли звучать иногда диссонирующие аккорды (которые тоже станут характерны для классического джаза), а еще — большая эмоциональность, особая погруженность и отдача процессу. Спиричуэлс — одно из самых узнаваемых и любимых широкой аудиторией слушателей направлений. Именно те песни, которые берут начало из этой части стиля, частенько звучат в фильмах о 50–60-х годах, во время каких-то танцевальных сцен, и больше всего ассоциируются с Америкой середины прошлого века. Джазовые музыканты на протяжении всего развития жанра использовали спиричуэлс, самые популярные — это When The Saints Go Marching In (эта тема вообще стала уже джазовым стандартом и одним из самых любимых мотивов для импровизации), Go Down, Moses, Down By The Riverside, Swing Low, Sweet Chariot и другие.

Но не все коту масленица, и джаз не всегда был таким жизнерадостным и солнечным. Блюз — одно из самых красивых и лиричных ответвлений стиля — как раз носит совершенно другие, более меланхоличные оттенки. Это протяжные эмоциональные песни, которые могут рассказывать целые истории, как баллады. Но, несмотря на все это, рядом с тоской и печалью в блюзе часто соседствует и юмор, а тематика может быть самой разной: от разбитого сердца до каких-то бытовых проблем, в духе: о, моя дочь порвала юбку, что же делать? Обычно их исполняли бродячие певцы, которые путешествовали по югу страны. Позднее, после отмены рабства, блюз станет примером светского джаза, а блюзовые импровизации во время концертов будут одними из самых запоминающихся и любимых публикой. Появится новое направление — городской блюз, его исполнителями в основном будут мужчины, а само направление начнет профессионализироваться.

Хотя точнее сказать, что истоки джаза появлялись в разных точках страны, Новый Орлеан сыграл, конечно, одну из важнейших ролей в становление стиля. Именно там открылся знаменитый Сторивилл, часть города, где были сосредоточены все развлечения — от танцев до кабаков. И именно там звучал джаз, который исполняли блестящие музыканты, а их манера даже станет основой для особого новоорлеанского стиля. Постепенно джаз распространяется по всей стране, превращаясь из фольклорной импровизации в настоящее отдельное музыкальное направление, и доходит до Чикаго, где как раз и зародился сам термин: изначально джазом называли музыку, которая звучала в этом городе. Именно туда и потянулись многие исполнители после закрытия Сторивилла в 1917 году. В Чикаго продолжает развиваться традиция джаз-бэндов, но обогащается инструментарий, появляются фортепиано, контрабас, гитара, ударная установка, а сама техника барабанщика вырастает до небес: вспомните фильм "Одержимость" и какие сложные пассажи он выполнял там.

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В Чикаго появляются свои джазовые звезды, например Луи Армстронг, Мэми Смит, императрица блюза Гертруда "Ма" Рейни. А параллельно джаз развивается и в Нью-Йорке, где, например, свою революцию устраивает Чарли Паркер, один из основателей нового супертехничного стиля бибоп. Вместе с трубачом Диззи Гиллеспи, ударником Кенни Кларком и пианистом Телониусом Монком они играли в клубах, стремясь стать самыми техничными мастерами джаза. Говорят, что импровизировать с ними не решались даже профессиональные и прославленные исполнители — столь сложны были композиции ансамбля.