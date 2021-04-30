От уличных импровизаций к концертным залам. Как джаз объединил весь мир

Это может показаться странным, но многие историки и теоретики музыки по-разному отвечают на вопрос "Что такое джаз?". Считается, что джаз гораздо легче узнать, чем описать словами. И порой кажется, что это правда. Как объяснить словами, что такое африканский фольклор, полиритмия или, например, хор барабанов. Именно сложные ритмы, так называемое ритмическое многоголосие — одна из важнейших составляющих джаза, которая заставляет любителей музыки завороженно притопывать в такт, а еще делает этот стиль необычайно сложным для исполнения.
Джаз появился в начале ХХ века в миксе из африканской и европейской культур. Первая подарила стилю импровизацию, ритм, пластику и непредсказуемость, а вторая — музыкальные стандарты в духе мажорных и минорных систем. Но истоки его и самые яркие черты, конечно, принадлежат южной культуре, ведь именно оттуда джаз наследует ритуальность, сложные ритмические рисунки, танцевальность.
Согласно легенде, все началось в Новом Орлеане, когда чернокожие рабы собирались на площади раз в неделю, чтобы устроить танцы. Несколько музыкантов начинали играть один мотив, параллельно импровизируя, обычно это был трубач, кларнетист и тромбонист. Аккомпанировали им бас (медные-духовые) и ударные. Могли играть и на струнных инструментах, которые, как правило, музыканты делали сами, — например, на банджо. На площади собиралось несколько сотен человек, они танцевали и пели, это был такой большой праздник жизни. Самое важное, что там было, — импровизация, смешение разных культур (в том числе и африканских, или, например, взаимодействие с англоговорящими рабами, которые родились и выросли в Европе) и ритуальность. Все это и повлияет на дальнейшее развитие джаза.
Важнейший джазовый инструмент — это голос, самый естественный, самый близкий и полученный человеком без особого труда. Песни пелись на досуге и во время работы, как, в принципе, было в любой культуре: скажем, дома рождались застольные истории, а на плантациях для координации работы сотен работников придумывались песни (чтобы все всё делали одновременно; у нас такой пример — "Дубинушка, ухнем"). Это несложные мотивы в форме вопроса — ответа (лидер запевает главную строчку, а хор ему отвечает). Именно эти незамысловатые композиции и передадут джазу некоторые черты — многоголосие, крикообразную манеру пения, или шаут, (shout), синкопы и блюзовую пентатонику.
Другое яркое направление — спиричуэлс, духовные песнопения, которые зародились во второй половине XVIII века, когда привезенных рабов начали обращать в христианство. Для них новая религия давала надежду на освобождение, а походы в церковь были возможностью на время отвлечься от реальности. Там пели религиозные гимны и псалмы, но исполнялись они уже в духе характерных африканских традиций — например, могло прозвучать глиссандо в голосе, обязательно все импровизировали, так что могли звучать иногда диссонирующие аккорды (которые тоже станут характерны для классического джаза), а еще — большая эмоциональность, особая погруженность и отдача процессу.
Спиричуэлс — одно из самых узнаваемых и любимых широкой аудиторией слушателей направлений. Именно те песни, которые берут начало из этой части стиля, частенько звучат в фильмах о 50–60-х годах, во время каких-то танцевальных сцен, и больше всего ассоциируются с Америкой середины прошлого века. Джазовые музыканты на протяжении всего развития жанра использовали спиричуэлс, самые популярные — это When The Saints Go Marching In (эта тема вообще стала уже джазовым стандартом и одним из самых любимых мотивов для импровизации), Go Down, Moses, Down By The Riverside, Swing Low, Sweet Chariot и другие.
Но не все коту масленица, и джаз не всегда был таким жизнерадостным и солнечным. Блюз — одно из самых красивых и лиричных ответвлений стиля — как раз носит совершенно другие, более меланхоличные оттенки. Это протяжные эмоциональные песни, которые могут рассказывать целые истории, как баллады. Но, несмотря на все это, рядом с тоской и печалью в блюзе часто соседствует и юмор, а тематика может быть самой разной: от разбитого сердца до каких-то бытовых проблем, в духе: о, моя дочь порвала юбку, что же делать?
Обычно их исполняли бродячие певцы, которые путешествовали по югу страны. Позднее, после отмены рабства, блюз станет примером светского джаза, а блюзовые импровизации во время концертов будут одними из самых запоминающихся и любимых публикой. Появится новое направление — городской блюз, его исполнителями в основном будут мужчины, а само направление начнет профессионализироваться.
Хотя точнее сказать, что истоки джаза появлялись в разных точках страны, Новый Орлеан сыграл, конечно, одну из важнейших ролей в становление стиля. Именно там открылся знаменитый Сторивилл, часть города, где были сосредоточены все развлечения — от танцев до кабаков. И именно там звучал джаз, который исполняли блестящие музыканты, а их манера даже станет основой для особого новоорлеанского стиля.
Постепенно джаз распространяется по всей стране, превращаясь из фольклорной импровизации в настоящее отдельное музыкальное направление, и доходит до Чикаго, где как раз и зародился сам термин: изначально джазом называли музыку, которая звучала в этом городе. Именно туда и потянулись многие исполнители после закрытия Сторивилла в 1917 году. В Чикаго продолжает развиваться традиция джаз-бэндов, но обогащается инструментарий, появляются фортепиано, контрабас, гитара, ударная установка, а сама техника барабанщика вырастает до небес: вспомните фильм "Одержимость" и какие сложные пассажи он выполнял там.
В Чикаго появляются свои джазовые звезды, например Луи Армстронг, Мэми Смит, императрица блюза Гертруда "Ма" Рейни. А параллельно джаз развивается и в Нью-Йорке, где, например, свою революцию устраивает Чарли Паркер, один из основателей нового супертехничного стиля бибоп. Вместе с трубачом Диззи Гиллеспи, ударником Кенни Кларком и пианистом Телониусом Монком они играли в клубах, стремясь стать самыми техничными мастерами джаза. Говорят, что импровизировать с ними не решались даже профессиональные и прославленные исполнители — столь сложны были композиции ансамбля.
Появление бибопа стало переломным моментом для джаза. Раньше это была более обслуживающая музыка, под нее танцевали, трапезничали, но когда джаз переместился в камерные клубы, свинг уступил место этому странному сложному стилю. В то послевоенное время растет темп жизни, вполне логично, что вслед за ним меняется и культура, и джаз в том числе. Усложняются аккорды, ритмы, появляется импровизация ударника, джаз распространяется по всему миру.
Сейчас джазовые концерты — один из самых популярных вариантов досуга у людей. К этому стилю обращаются даже классические музыканты, которые любят посвинговать, джазовые стандарты, типа Caravan, Autumn Leaves или Take Five. Эти композиции, кстати, по первым тактам узнают даже не музыканты. Несмотря на то что джаз — одно из самых молодых музыкальных направлений, он стремительно завоевал весь мир, объединив множество культур.