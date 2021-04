От уличных импровизаций к концертным залам. Как джаз объединил весь мир

Другое яркое направление — спиричуэлс, духовные песнопения, которые зародились во второй половине XVIII века, когда привезенных рабов начали обращать в христианство. Для них новая религия давала надежду на освобождение, а походы в церковь были возможностью на время отвлечься от реальности. Там пели религиозные гимны и псалмы, но исполнялись они уже в духе характерных африканских традиций — например, могло прозвучать глиссандо в голосе, обязательно все импровизировали, так что могли звучать иногда диссонирующие аккорды (которые тоже станут характерны для классического джаза), а еще — большая эмоциональность, особая погруженность и отдача процессу.

Спиричуэлс — одно из самых узнаваемых и любимых широкой аудиторией слушателей направлений. Именно те песни, которые берут начало из этой части стиля, частенько звучат в фильмах о 50–60-х годах, во время каких-то танцевальных сцен, и больше всего ассоциируются с Америкой середины прошлого века. Джазовые музыканты на протяжении всего развития жанра использовали спиричуэлс, самые популярные — это When The Saints Go Marching In (эта тема вообще стала уже джазовым стандартом и одним из самых любимых мотивов для импровизации), Go Down, Moses, Down By The Riverside, Swing Low, Sweet Chariot и другие.