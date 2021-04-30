"Хор Турецкого" исполнит "Песни Победы" в пяти странах

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Арт-группы народного артиста России Михаила Турецкого "Хор Турецкого" и Soprano выступят с программой "Песни Победы", посвященной окончанию Великой Отечественной войны, в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане и Сербии. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе коллективов.

"В 2021 году уникальный музыкальный марафон известных российских коллективов "Хор Турецкого" и Soprano "Песни Победы" продолжает расширять географию. Артистам удается налаживать мосты дружбы и согласовывать мероприятия на центральных площадях в странах Азии и Европы - теперь в Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане, Казахстане и Сербии", - рассказали в коллективе.

В пятницу "Песни Победы" прозвучат в столице Таджикистана Душанбе. Первого мая российские коллективы выступят в Ташкенте, 2 мая - в городе Алматы, 3 мая - в Бишкеке. Восьмого мая концерт запланирован на площади Республики в Белграде. Все мероприятия будут бесплатными и пройдут с соблюдением санитарных норм и социальной дистанции.

По традиции зрители услышат самые популярные песни военных лет: от "Катюши" и "Смуглянки" до "Бухенвальдского набата" и "Что ты знаешь о войне". "В знак музыкального комплимента артисты также исполнят песни на национальном языке", - пообещали в "Хоре Турецкого".

"Песни Победы" - проект арт-группы "Хор Турецкого", запущенный к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве. С 2018 по 2020 год при поддержке правительства Москвы, МИД и Минкультуры РФ концерты песенного марафона состоялись за рубежом на центральных столичных площадях в 16 странах.