Главред "КиноРепортера" прокомментировала итоги ММКФ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Показ фильмов российских мастеров авторского кино Александра Миндадзе (фильм "Паркет") и Алексея Федорченко ("Последняя "Милая Болгария") стал заметным событием Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Такое мнение высказала ТАСС в пятницу киноэксперт, основатель и главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева.

Московский международный кинофестиваль завершился накануне, главный приз получил фильм о травле в социальных сетях "#засранка" (#dogpoopgirl, 2021) режиссера Андрея Хуцуляка из Румынии.

"Две новые картины российских мастеров авторского кино - драма Александра Миндадзе "Паркет" и детектив-мистерия [Алексея Федорченко] "Последняя "Милая Болгария" - имеют тяжелую творческую судьбу, поскольку режиссеры с трудом нашли деньги на производство", - говорит Лемешева.

Она отмечает, что "Паркет", показанный во внеконкурсной программе "8 фильмов", стал ярким событием Московского кинофестиваля.

"Паркет" исследует запутанные отношения троих людей "40 плюс", которых объединяет не только оставшаяся в прошлом личная связь, но и страсть к танцам. Любовный треугольник - тема, которую Александр Миндадзе исследовал еще в сценариях к фильмам Александра Абдрашитова. В "Паркете" он взглянул на, казалось бы, избитую тему под таким углом, который удивит даже искушенного зрителя", - считает эксперт.

Картина "Последняя "Милая Болгария", напоминает Лемешева, это экранизация автобиографической книги Михаила Зощенко "Перед восходом солнца". "Милая Болгария" - название сорта яблок, который в 1943 году выводит главный герой картины. Эти яблоки, как вишневый сад у Чехова, символизируют старую Россию - ту самую, о которой ностальгировал Зощенко в своих рукописях и дневниках", - говорит она.

О победителе, громких премьерах и дебютах

Фильм "#засранка", взявший главный приз ММКФ, - это едкая сатира на социальные сети, которые влияют на людей гораздо сильнее, чем здравый смысл, говорит Лемешева.

"Румынское кино про интернет в тренде - совсем недавно в Берлине победила еще одна драма о слитом в сеть порно. Но лучший фильм ММКФ-2021, на мой взгляд, использует более нестандартные и при этом изящные художественные приемы, исследуя проблему интернет-буллинга", - считает эксперт.

Она также отмечает большой интерес к картине Тимура Бекмамбетова "Девятаев" о подвиге советского летчика Михаила Девятаева, совершившего со своими товарищами побег из концлагеря на немецком самолете в годы Великой Отечественной войны.

"Одна из самых громких премьер фестиваля - блокбастер Тимура Бекмамбетова "Девятаев". Это первоклассная военная драма с яркими актерскими работами Алексея Филимонова, Евгения Серзина, Тимофея Трибунцева и, конечно же, исполнителя главной роли Павла Прилучного", - говорит Лемешева.

Также, по ее мнению, заслуживает внимания фильм закрытия ММКФ - французско-финский киномюзикл "Кафе моей памяти", ставший дебютом режиссера из Хельсинки Вальто Бальцара.

"Фильм, завораживающий не только песнями и танцами, но и изобразительными приемами. Балтийское побережье Финляндии показано в нем как романтичный французский портовый городок из знаменитого киномюзикла 60-х "Шербурские зонтики". Фильм Бальцара - не ремейк, а скорее удачная попытка снять картину в духе классического образца", - считает главред журнала.