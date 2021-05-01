Международный кинофестиваль визуальной антропологии "Камера-посредник" откроется в Москве

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Московский международный фестиваль визуальной антропологии "Камера-посредник" откроется в субботу в девятый раз, рассказала ТАСС программный директор фестиваля, сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Елена Данилко.

"В этом году количество присланных фильмов не стало меньше, наверное, не стало больше - мы получили где-то 260 фильмов. Из них мы отобрали 32: 14 фильмов в дебютной программе и 18 в основной", - сообщила она. В основную программу также впервые был включен специальный сеанс короткометражных фильмов.

Визуальная антропология как направление кинематографа развивалась в русле документального кино и социальной антропологии - исследовании и описании человеческих сообществ. Создатели антропологических фильмов используют одновременно язык кинематографии и метод включенного наблюдения, с помощью которого ученые работают в поле. Задача такого кино - создать экранный диалог, "втянуть" зрителей в жизнь появляющихся на экране сообществ.

Фестиваль пройдет в смешанном режиме: онлайн и офлайн. В сети будут показаны фильмы дебютной программы. Основная же программа будет демонстрироваться с 11 по 16 мая в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. "Пандемия внесла коррективы: добавился онлайн в том плане, что никто из авторов не сможет приехать из-за того, что закрыты границы, - поделилась Данилко. - Поэтому все авторы в этот раз будут общаться с нами в Zoom". Серия конференций с авторами фильмов, где зрители смогут задать им вопросы, пройдет с 3 по 7 мая.

Программа девятого фестиваля

Основную программу откроет марроканский фильм "Аит Атта: кочевники высокого атласа" (Эда Элиф Тибет, Инанк Текгук, Марокко - Швейцария, 2020). Фильмом закрытия станет "Кошерный пляж" (Карин Кайнер, Израиль, 2019). В нее вошли и фильмы из России: "Старая вера - Новая земля" (Сергей Головецкий, 2019) о старообрядцах в Австралии и "Асель-Туй, потомок Туя" (2019). Последний основан на уникальных съемках научно-исследовательской экспедиции 2019 года в Папуа - Новой Гвинее под руководством Николая Миклухо-Маклая - младшего и посвящен рассказу о старейшине клана папуасов Аселе-Туе, предок которого был главным проводником Николая Миклухо-Маклая во время экспедиции 1871 года.

В основной программе фестиваля пройдет также показ уникального фильма "Материалы экспедиции", созданного на основе звукозаписей экспедиции антрополога Роберта Гарднера в Папуа - Новую Гвинею, где был сделан фильм, ставший классикой визуальной антропологии, - "Мертвые птицы". "Звук записывался отдельно: хранился в архиве Гарвардской сенсорной лаборатории, музее Пибоди. Авторы, Эрнст Карел и Вероника Кусумарьяти, сделали звуковой фильм по этим записям. Мы надеемся, что на показ сможем пригласить антропологов, экспертов, с которыми сможем обсудить эту ситуацию превращения фильма в звук", - рассказала Елена Данилко.

Организаторами фестиваля "Камера-посредник" выступают МГУ им. М. В. Ломоносова, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, Центр Гиляровского (Музей Москвы). Он проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.