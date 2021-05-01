Александринский театр совместно с псковской труппой создали первый совместный спектакль

ПСКОВ, 1 мая. /ТАСС/. Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, который является главной театральной площадкой региона и с января 2021 года входит в состав Национального драматического театра России, совместно с Александринским театром создали литературный спектакль "Пир" на основе произведений Александра Пушкина. В Пскове постановка будет показана лишь один раз, сообщила в субботу пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области.

"Литературный спектакль "Пир" с участием корифеев псковской и петербургской сцен представят Псковский театр драмы и Александринский театр ко дню рождения Пушкина. Спектакль будет сыгран в этом сезоне только один раз, далее планируется показать "Пир" на сцене Александринского театра. Над постановкой работает режиссер Александринки Алексей Демидчик. Спектакль "Пир" - первый совместный проект Национального драматического театра России, который станет отправной точкой творческого взаимодействия двух театров - Псковского и Александринского", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, спектакль выстраивается вокруг драматургической основы - "Маленьких трагедий" Пушкина. "Смысловой объем композиции придаст лирика поэта. В спектакле заняты: народный артист России, лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" Игорь Волков, народная артистка России Эра Зиганшина, народный артист РСФСР Николай Мартон, заслуженный артист России Сергей Попков, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев", - говорится в сообщении.

Псковский драматический театр располагается в здании, построенном в 1906 году, которое в то время получило название Народный дом имени А. С. Пушкина. С 1994 года в псковском театре проводится международный Пушкинский театральный фестиваль.