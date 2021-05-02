Театральный фестиваль Balkon в третий раз открывается в Москве

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Театральный фестиваль Balkon, в рамках которого пройдут трансляции музыкально-поэтических спектаклей на балконах московских зданий с участием известных артистов, пройдет в третий раз. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе смотра.

"В новом сезоне с 2 мая по 27 июня авторы и участники осмыслят настоящее, пытаясь уловить через поэзию "шум времени". Музыкально-поэтические спектакли на московских балконах представят известные актеры, среди которых Юлия Пересильд, Виктор Вержбицкий, Антон Шагин, Александра Ребенок и другие", - сказали в пресс-службе.

Как рассказали в пресс-службе, участники третьего сезона, получившего название Responsum poeticum, будут исследовать природу художественной рефлексии как поиск ответа на вопрос, как устроена творческая душа. С поэтическими декламациями выступят актеры Леонид Каневский, Мария Смольникова, Дмитрий Матвеев, Юлия Хлынина, Юлия Пересильд, Виктор Вержбицкий, Антон Шагин, Алексей Вертков, Александра Ребенок, Игорь Петренко и Андрей Мерзликин.

Артисты дадут спектакли на балконах Театра им. А.С. Пушкина, Театра им. Моссовета, дома Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, концертного зала "Зарядье" и мемориальной квартиры А. И. Сумбатова-Южина. Записи их выступлений будут публиковаться в социальных сетях фестиваля.

Согласно программе, 9 мая, в день рождения Булата Окуджавы, Мария Смольникова и Дмитрий Матвеев прочитают в Доме творчества писателей "Переделкино" стихотворение поэта "А мы с тобой, брат, из пехоты…". А 23 мая зрители увидят фильм, в котором стихотворение Николая Гумилева "Озеро Чад" представит Юлия Пересильд в концертном зале "Зарядье" в рамках своего проекта "Эбеновая кожа".

По словам креативного продюсера проекта Александры Филиппенко, фестиваль решил обратится к великим поэтам и писателям прошлого и "посмотреть, как их переживания относительно исторических метаморфоз или принципиальных изменений в собственной жизни воплощались в творчестве". "Новый сезон Balkon - это разговор об эпохальных переменах через искусство, где подтекст произведения передает знаменательные события зачастую точнее, чем любая документальная работа", - приводят ее слова в пресс-службе.

Образовательная программа

Помимо видеороликов, на страницах социальных сетей фестиваля будут публиковаться образовательно-развлекательные рубрики. Как и ранее фестиваль поддержит проект "Москва глазами инженера", который подготовил публикации о "балконной" архитектуре Москвы. А также театральный критик, редактор и видеохудожник Лиза Кешишева запустит в соавторстве с издательством "Самокат" проект "Театральная азбука". Фестиваль Balkon проходит при поддержке Газпромбанка.