Умерла актриса Олимпия Дукакис

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Американская актриса, получившая премию "Оскар" за роль в фильме "Во власти луны" (Moonstruck, 1987), Олимпия Дукакис умерла в возрасте 89 лет. Об этом в субботу сообщил ее брат Аполло Дукакис.

"Моя любимая сестра Олимпия Дукакис ушла из жизни этим утром в Нью-Йорке. После многих месяцев проблем со здоровьем она упокоилась с миром и теперь находится со своим [мужем] Луисом", - написал он на своей странице в Facebook.

Дукакис, дочь греческих иммигрантов, родилась 20 июня 1931 года в американском городе Лоуэлл (штат Массачусетс). Ее карьера в кино началась в 1960-х годах. В киноленте "Во власти луны", принесшей ей "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана, она сыграла в возрасте 56 лет. Всего на счету Дукакис более 60 ролей в кино, порядка 50 - в телесериалах. Она также известна по фильму "Стальные магнолии" (Steel Magnolias, 1989).