Умер художник Виктор Шамаев

ТАСС, 3 мая. Заслуженный работник культуры РФ, ветеран войны и труда Виктор Шамаев, участвовавший в оформлении общественных зданий во Владимире, умер в возрасте 92 лет, сообщил в понедельник на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор региона Владимир Сипягин.

"Минувшей ночью ушел из жизни известный владимирский художник, заслуженный деятель культуры России, "гроссмейстер акварели", учитель для нескольких поколений талантливой молодежи Виктор Иванович Шамаев. В апреле ему исполнилось 92 года", - написал Сипягин.

В числе наград Шамаева - "Знак великого князя Андрея Боголюбского", его вручили художнику в 2019 году за значимый вклад в развитие культуры Владимирской области. "Память о Викторе Шамаеве останется в наших сердцах и в его работах. Как монументалист, Виктор Шамаев украсил несколько общественных зданий города Владимира: планетарий, Владимирский государственный университет, областную и городскую библиотеки, музыкальную школу № 2", - добавил Сипягин.

Шамаев родился 4 апреля 1929 года в деревне Михейково Юрьев-Польского района Владимирской области, окончил Рижское художественное училище, Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. И. Мухиной. После завершения учебы вернулся во Владимирскую область, работал в мастерских регионального отделения Художественного фонда России.