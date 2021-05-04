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Путин объявил благодарность Юрию Башмету и Сергею Пускепалису

Дирижер и актер удостоились благодарности президента за большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин объявил благодарность дирижеру Юрию Башмету и актеру Сергею Пускепалису. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий объявить благодарность Башмету Юрию Абрамовичу - художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", <...> Пускепалису Сергею Витауто - художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова", - говорится в документе.

Дирижер и альтист Юрий Башмет родился в 1953 году. Он лауреат Государственной премии СССР и четырех Государственных премий Российской Федерации, обладатель премии Grammy.

Заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис родился в 1966 году. Был удостоен приза кинофестиваля "Кинотавр" в номинации "Лучшая мужская роль" (2007) и приза кинофестиваля в Карловых Варах (Чехия), а также премии "Ника" в номинации "Открытие года" (2008).

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияБашмет, Юрий Абрамович
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