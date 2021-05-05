На приз киностудии им. Горького на фестивале в Калининграде претендуют 10 проектов

КАЛИНИНГРАД, 5 мая. /ТАСС/. Продюсерский центр киностудии им. Максима Горького объявил 10 претендентов на приз в конкурсе сценариев короткометражных документальных фильмов Gorky.Doc в рамках международного фестиваля "Край света. Запад", который проходит в Калининграде с 30 апреля по 7 мая. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе кинофорума.

"В список вошли 10 заявок от молодых авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Пскова. Всего на конкурс было принято 36 заявок из десяти регионов России <...> Победитель будет объявлен 7 мая на церемонии закрытия фестиваля "Край света. Запад", он получит денежный приз в размере 150 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Презентация (питчинг) сценариев, претендующих на приз, состоится в четверг в Калининградском областном музее изобразительных искусств и будет транслироваться на официальных страницах Киностудии им. М. Горького в социальных сетях. Помимо определения победителя, киностудия оставляет за собой право присудить одному из участников питчинга Гран-при и предоставить ему возможность реализовать проект при содействии продюсеров киностудии.

Сбор заявок на питчинг проходил с 15 марта по 15 апреля 2021 года. В нем могли принять участие авторы до 35 лет c заявками на документальные фильмы, посвященные современным проблемам и героям российского общества хронометражем до 26 минут.

В короткий список финалистов вошли: драма "Полевые цветы" (автор сценария и режиссер Андрей Бутузов, Москва); социальная драма "Перерождение. Необходимая оборона" (автор сценария Елизавета Прохорова, режиссер Вероника Кузнецова, продюсер Саша Лакомкина, Санкт-Петербург); портрет "Путь лошади" (автор сценария и режиссер Лилия Дмитрик, Москва); портрет "С любовью, Яна+Вова" (автор сценария и режиссер Надежда Солодянкина, Москва); социальная драма "Кожа" (автор сценария и режиссер Екатерина Биюткина, продюсеры Александра Яковчук и Екатерина Биюткина, Москва); социальная драма "Про мужчин" (автор сценария и режиссер: Максим Печерский, Москва); социальная драма "Бессмертная война" (автор сценария и режиссер Надия Сабальос Крутько, продюсер Дарья Хренова, Москва); портрет, драма "Смерть Максима Мунхоева" (автор сценария и режиссер Лео Поутонен, продюсер Татьяна Моисеева, Псков); исторический документальный фильм "Поэзия уходящего трамвая" (автор сценария и режиссер Михаил Окунев, продюсер Роберт Кранц, Калининград); социальная драма, портрет "Совершеннолетние" (автор сценария и режиссер Екатерина Зорина, продюсер Константин Пескевич, Санкт-Петербург).

В жюри питчинга вошли руководитель направления документального и научно-популярного кино Киностудии им. М. Горького Анастасия Рыцина, руководитель отдела кинофестивального и кинорыночного продвижения Киностудии им. М. Горького Мария Безенкова, куратор документальных программ II Международного кинофестиваля "Край света. Запад" Наталия Пылаева и кинокритик Егор Москвитин.

"Для нас было важно поддержать авторов-документалистов, которые не боятся говорить на актуальные темы, предлагают альтернативный взгляд на события и явления. Мы уверены, что чем больше будет открытых питчингов, фестивалей, платформ для обмена идеями, тем более интересным и конкурентным будет рынок российского документального кино <...> Команда проекта Gorky.doc и Киностудия Горького рады стать частью фестиваля "Край света. Запад". Мы надеемся, что этот питчинг поможет открыть новые имена, и желаем удачи и уверенности всем, кому предстоит отстаивать свои проекты перед жюри", - отметила Анастасия Рыцина.

"Край света. Запад"

Первый фестиваль "Край света. Запад" прошел в Калининграде весной 2019 года как продолжение фестиваля "Край света. Восток", приводящегося на Сахалине с 2010 года. Среди гостей первого кинофестиваля были мастера отечественной режиссуры Алексей Попогребский, Владимир Котт и Алексей Федорченко, а также титулованные зарубежные авторы Огнен Главонич и Пиа Хелленталь.

В этом году фестиваль проводится в Калининграде во второй раз после перерыва 2020 года, связанного с пандемией коронавируса. В конкурсную программу включены 10 документальных и игровых работ кинематографистов из России, Франции, Нидерландов, Польши, Чехии, Дании, Ирана и США. Показы бесплатны для всех желающих.