Лауреаты конкурса имени Чайковского выступят на фортепианном фестивале "Мариинский"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Международный фортепианный фестиваль "Мариинский" откроет в четверг вторую часть своего марафона звезд, который продлится до 26 мая. Значительную часть программы составят выступления лауреатов Международного конкурса имени Петра Чайковского, сообщила пресс-служба театра.

"На фестиваль приглашены лауреаты конкурса имени Чайковского 2019 года. Обладатель Гран-при Александр Канторов исполнит с оркестром Второй фортепианный концерт Сергея Прокофьева, а серебряный призер Дмитрий Шишкин - Концерт для левой руки Курта Лаймера", - рассказали в пресс-службе.

Награду этого же конкурса завоевал и открывающий фестиваль южнокорейский пианист Сон Чжин Чо, который является и победителем конкурса имени Фридерика Шопена. В сольную программу вошли произведений Леоша Яначека, Кароля Шимановского и Шопена. В число победителей конкурса Чайковского входит также петербуржец Мирослав Култышев, который заявлен в программе "Рапсодией на тему Паганини" Сергея Рахманинова.

С сольными программами на фестивале выступят Варвара Непомнящая ("Гольдберг-вариации" Баха), Николай Луганский (сонаты Бетховена и этюды-картины Рахманинова), Бехзод Абдураимов ("Картинки с выставки" Мусоргского и "Вариации на тему Корелли" Рахманинова).

В дополнительную программу фестиваля вошли утренние концерты для юных слушателей "Карнавал животных", "Детские сцены" и "Детский альбом" при участии пианистов Павла Райкеруса, Петра Лаула, Зарины Шиманской, Эдуарда Кипрского, сопрано Анастасии Калагиной и учащихся профильных музыкальных заведений Петербурга.

Заключительный концерт праздника посвящен юбилею народного артиста России Александра Чайковского, отмечающего в этом году свое 75-летие. Прозвучат его Третий фортепианный концерт, на котором солистом выступит Даниил Саямов, и оратория "К солнцу".