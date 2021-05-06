Библиотеки, музеи и культурные центры Москвы подготовили более 200 мероприятий к 9 мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Более 200 мероприятий проведут для жителей Москвы в библиотеках, музеях и культурных центрах с 6 по 10 мая. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Музеи, библиотеки и культурные центры Москвы подготовили обширную программу в честь Дня Победы. Планируется больше 200 событий: чтения произведений писателей и поэтов-фронтовиков, лекции, спектакли, концерты. Основные мероприятия пройдут в онлайн-формате", - приводятся слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что 6 мая в 19:00 в библиотеке-читальне имени А. С. Пушкина историк Дмитрий Савин расскажет о Берлинской наступательной операции, поставившей финальную точку в Великой Отечественной войне. На лекции "Берлин 1945-го. Мифы и факты" он объяснит, почему Берлинская операция стала образцом глубоко продуманного плана, а также о роли советских военачальников в его разработке. Мероприятие бесплатное, необходима регистрация.

В Доме А. Ф. Лосева 7 мая в 19:00 пройдет поэтический вечер "Лирика военных лет". В программе стихи Арсения Тарковского, Константина Симонова, Александра Твардовского и других. Мероприятие бесплатное. Для того чтобы попасть на него, нужно пройти регистрацию. Очные мероприятия будут проводиться с соблюдением всех санитарных мер. Посетителям необходимо придерживаться социальной дистанции, надевать маски и перчатки.

"Полная программа мероприятий опубликована на сайте "Онлайн.Библиогород". На портале mos.ru размещены специальные проекты, посвященные Великой Отечественной войне и защитникам Родины. Так, в проекте "80 лет битве за Москву" не только сохранена память о спасении города от разрушения захватчиками, но и рассказано о жизни людей в то время, показано, какой была Москва в 1941-1942 года", - уточняется в материале.

В проекте "Слово солдата Победы" собраны воспоминания ветеранов, которые сейчас живут в Москве. Все желающие могут прочитать их биографию, посмотреть фотографии и видео.