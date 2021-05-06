БДТ показал новый спектакль "Ничего этого не будет" писателя и режиссера Романа Михайлова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Георгия Товстоногова представил в четверг премьеру спектакля "Ничего этого не будет" писателя и режиссера Романа Михайлова. Показ прошел на Второй сцене БДТ - в Каменноостровском театре, сообщила пресс-служба Большого драматического.

"Спектакль поставлен Романом Михайловым по тексту, созданному им специально для БДТ. Это уже третья режиссерская работа Романа в нашем театре. Весной и летом 2020-го на портале БДТdigital вышел радиосериал "Антиравинагар" по книге, которую Михайлов писал одновременно с созданием серий. Логическим завершением радиосериала стал спектакль-ощущение "Несолнечный город", премьера которого состоялась в начале 103-го сезона на Малой сцене БДТ, а вскоре после этого роман "Антиравинагар" был опубликован издательством Common Place", - рассказали в пресс-службе.

Главный герой спектакля отправляется в деревню отдохнуть от города. Но деревенская жизнь оказывается далекой от привычных представлений. Жители деревни смотрят в местном клубе необычные спектакли, фрагменты которых складываются в единую картину, связывающую прошлое и будущее. В спектакле играет много молодых актеров труппы. Художником-постановщиком выступила Евгения Ставицкая. Музыку написал Алексей Кыштымов.

42-летний Роман Михайлов - доктор физико-математических наук, профессор РАН. В научных кругах он известен как математик, в литературных и театральных - как автор метапрозаических романов и режиссер, работающий с собственными текстами. Экспериментальный дух его прозы оказался близок творческим исканиям БДТ. Его художественный руководитель Андрей Могучий в 2020 году поставил в Театре наций пьесу Михайлова "Сказка про последнего ангела".