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Умерла актриса из "Санта-Барбары" Джулия Китэйн

Ей было 59 лет

ТАСС, 9 мая. Американская актриса и модель Джулия Тоуни Китэйн, знакомая зрителю по сериалу "Санта-Барбара", умерла 7 мая в Калифорнии на 60-м году жизни. Об этом в субботу сообщила газета газета The New York Times со ссылкой на дочь Джулии.

Китэйн стала известна широкой публике в 80-х благодаря съемкам в клипах группы Whitesnake, а также ролям в кино и на телевидении. Она снялась в фильмах "Малибу" (1983), "Гвендолин" (1984), "Мальчишник" (1984). Одной из самых известных ее ролей стала работа в телесериале "Санта-Барбара" (1984).

Ранее, в январе 2021 года, в возрасте 93 лет умер Питер Марк Ричман, исполнивший в сериале "Санта-Барбара" роль Крейтона "Сиси" Кэпвелла.

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