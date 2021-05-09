Умерла актриса из "Санта-Барбары" Джулия Китэйн

ТАСС, 9 мая. Американская актриса и модель Джулия Тоуни Китэйн, знакомая зрителю по сериалу "Санта-Барбара", умерла 7 мая в Калифорнии на 60-м году жизни. Об этом в субботу сообщила газета газета The New York Times со ссылкой на дочь Джулии.
Tawny Kitaen, who gained fame for her carefree spirit and sultry dancing in music videos for bands like Whitesnake and Ratt, has died at 59. https://t.co/D9WV9sROvo— New York Times Arts (@nytimesarts) May 9, 2021
Китэйн стала известна широкой публике в 80-х благодаря съемкам в клипах группы Whitesnake, а также ролям в кино и на телевидении. Она снялась в фильмах "Малибу" (1983), "Гвендолин" (1984), "Мальчишник" (1984). Одной из самых известных ее ролей стала работа в телесериале "Санта-Барбара" (1984).
Ранее, в январе 2021 года, в возрасте 93 лет умер Питер Марк Ричман, исполнивший в сериале "Санта-Барбара" роль Крейтона "Сиси" Кэпвелла.