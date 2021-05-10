Спектакль института им. Щукина открыл фестиваль "Будущее театральной России" в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мая. /Корр. ТАСС Светлана Сергеева/. Молодежный фестиваль "Будущее театральной России" открылся 10 мая в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова в Ярославле. В первый день фестиваля на исторической сцене Волковского театра была представлена комедия Лопе де Вега "Играем "Дурочку"!" от студентов института им. Щукина.

"В этом году на фестивале будут студенты 15 театральных школ из восьми регионов России. Будет представлено 18 различных курсов, они покажут 19 спектаклей. Всего в течение недели в Ярославе побывает 427 человек - участников фестиваля", - сообщил журналистам директор Волковского театра Айрат Тухватуллин.

Спектакли будут представлены на трех площадках - на исторической и камерной сценах Волковского театра, а также в учебном театре Ярославского государственного театрального института. Зрители увидят спектакли студентов Школы студии МХАТ, ВТУ им. Щепкина, Театрального института им. Щукина, ГИТИСа, РГИСИ, Школы Райкина, Школы Олега Табакова.

"Мне хотелось бы, чтобы театральные школы думали, как сохранить и донести те пьесы, которые были написаны высочайшими авторами. И чтобы это, конечно, было сделано современным языком, по-своему и талантливо", - сказал журналистам перед спектаклем "Играем "Дурочку"!" ректор Театрального института им. Щукина Евгений Князев.

В программе фестиваля мастер-классы, творческие встречи с известными российскими актерами и режиссерами, показы фильмов студентов ВГИК им. С. А. Герасимова. На площадке фестиваля будут проводиться обсуждения спектаклей с участием театральных критиков, студенты-театроведы вузов-участников будут писать рецензии.

О фестивале

Молодежный фестиваль "Будущее театральной России" одиннадцать раз проходил на базе театра драмы им. Волкова в Ярославле. Ежегодно в течение недели выпускники театральных вузов России представляли гостям смотра свои дипломные работы. В 2019 году в программе фестиваля было двенадцать студенческих спектаклей из России и Сербии, в фестивале приняли участие около 250 молодых актеров. В 2020 году фестиваль не проводился из-за пандемии.

Организаторы фестиваля - Волковский театр и Ярославский государственный театральный институт при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Ярославской области.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, открытый в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника и предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".