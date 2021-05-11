Фестиваль корейской культуры K-Fest 2021 откроется в Москве

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Фестиваль корейской культуры K-Fest 2021, приуроченный к Году культурных обменов между Россией и Южной Кореей, откроется во вторник в Большом зале Московской консерватории. Мероприятия фестиваля также пройдут в Санкт-Петербурге, Астрахани и Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

"Гости фестиваля смогут посетить показы корейского кино и анимации, концерты классической музыки Кореи и России и корейской традиционной музыки, вечер современного танца OpenLook, выставку корейской живописи минхва, виртуальную экскурсию по экспозиции Национального этнографического музея, онлайн-лекции Национального музея Кореи и музея Царицыно, викторины Quiz on Korea, мастер-классы по корейской кухне, K-pop онлайн-конкурс Let's dance, танцевальный челлендж в TikTok и еще более десятка других интерактивных событий", - рассказали в ведомстве, при поддержке которого организован фестиваль.

Старт программе даст концерт Государственной академической симфонической капеллы России под управлением Валерия Полянского, на котором прозвучат шедевры классической музыки Кореи и России.

Корейский ансамбль The Sero представит современную интерпретацию классического спектакля "Симчхонга" в Москве (17 мая), Астрахани (21 мая) и Ростове-на-Дону (24 мая). В Петербурге 7 июня состоится вечер современного танца Open Look, где произойдет символический обмен: российские хореографы выступят под корейское музыкальное сопровождение, а также их корейские коллеги под русскую музыку. С 2 по 30 июня во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве будет открыта выставка художников лаборатории минхва университета Кемен "Красота корейской культуры".

Будут организованы онлайн- и офлайн-показы 13 корейских анимационных фильмов, включая такие ленты, как "Станция Сеул", "Ливень", "Эликсир красоты". Кроме того, зрители в сети увидят концерт Национального центра кугак "Хваму", виртуально посетят выставку "Жизненный цикл корейца" Национального этнографического музея Кореи, послушают цикл лекций корейских и российских музеев, узнают рецепты корейской уличной еды, а также смогут принять участие в конкурсе комиксов и викторинах на различные темы: от национального спорта Южной Кореи до K-Pop и сериалов этой страны.

Подробная программа размещена на сайте культурного центра посольства Республики Корея в России. Соорганизатором фестиваля выступает Национальная организация туризма Кореи.