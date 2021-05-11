"Ночь музеев" в Калининграде посвятят 75-летию образования области

КАЛИНИНГРАД, 11 мая. /ТАСС/. Двадцать музеев Калининградской области присоединятся ко всероссийской акции "Ночь музеев", которая пройдет 14 и 15 мая. Главной темой станет 75-летие образования региона, которое отмечается в 2021 году, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Программы музеев объединены тематикой "Ступени времени" в честь 75-летия региона", - говорится в сообщении пресс-службы.

Экспозиции и мероприятия, которые пройдут в Кафедральном соборе, Музее Мирового океана, Музее янтаря, Музее изобразительных искусств, Историко-художественном музее области, пространстве Фридландские ворота, можно будет посетить по единому билету.

Наряду с мероприятиями в учреждениях культуры участникам акции предложат обзорную экскурсию по вечернему Калининграду на ретро-трамвае "Дюваг" 1963 года выпуска, индивидуальный велоквест "Межмузейная гонка - 4", выставку ретро-автомобилей.

Современная Калининградская область занимает около трети территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. По решению Потсдамской конференции 1945 года по итогам Второй мировой войны вместе с Кенигсбергом (ныне Калининград) была передана Советскому Союзу. На ее территории был организован Кенигсбергский особый военный округ, который также занимался и гражданскими делами. 7 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР на территории округа была образована Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года Кенигсбергская область была переименована в Калининградскую, город Кенигсберг - в Калининград. 23 августа 1946 года в регион прибыл первый эшелон с переселенцами, он привез 160 семей из Брянской области на станцию Гумбиннен (ныне город Гусев). Сейчас в области живут 3 476 ветеранов становления Калининградской области, из них 3 207 человек - ветераны или инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны труда, ветераны военной службы, реабилитированные граждане.