Никасу Сафронову присвоено звание народного художника России

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Художник, академик Российской академии художеств Никас Сафронов получил звание народного художника РФ. Об этом говорится в указе президента, опубликованном во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Почетное звание присвоено с формулировкой "За большие заслуги в области изобразительного искусства". Помимо Сафронова, народными художниками стали художник декоративно-прикладного искусства Владимир Гориславцев, зампредседателя правления Бурятского отделения Союза художников России Чингиз Шенхоров, главный художник Оренбургского драмтеатра им. Горького Тан Еникеев и художник, профессор Иркутского национального исследовательского технического университета Сергей Элоян.

Согласно указу, кинорежиссер-постановщик киноконцерна "Мосфильм" Александр Муратов и академик Российской академии художеств Константин Худяков стали обладателями Ордена дружбы.

Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени были удостоены продюсер, член Союза кинематографистов РФ Александр Литвинов и поэт, член Союза писателей Республики Коми Надежда Мирошниченко. Медаль Пушкина присуждена замдиректора по научно-просветительской работе Государственного музея А. С. Пушкина Елене Потеминой.