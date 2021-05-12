Театр "Ла Скала" возобновил работу после перерыва из-за карантина

РИМ, 12 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Миланский театр "Ла Скала" возобновил работу в присутствии публики после нескольких месяцев выступлений в онлайн-формате. Перед 500 зрителями, максимум допустимым властями в условии продолжающейся пандемии, выступил Венский филармонический оркестр, дирижировал Риккардо Мути.

В программе прозвучали произведения Мендельсона, Шумана, Брамса. Как сказал во вторник художественный руководитель и управляющий театра Доминик Мейер, он надеется привлечь итальянского дирижера к постановке оперы. Мути возглавлял "Ла Скалу", но ушел в 2005 году и с тех пор возвращался только с приглашенными оркестрами, напоминает агентство ANSA.

10 мая главный дирижер "Ла Скала" Риккардо Шайи дал концерт с оркестром и хором в память от 75-летнем юбилее открытия театра после завершения войны. Тогда на дирижерском мостике стоял Артуро Тосканини (1867-1957). Дальнейшая афиша также включает в основном концерты.

Как напомнил Мейер, театр из-за пандемии оставался закрыт для публики почти 200 дней. Но при этом с сентября было организовано 80 выступлений, большинство из которых прошли онлайн.

"Ла Скала" был одним из первых театров, закрывшихся в прошлом году после начала локальной вспышки коронавируса в Италии. Затем летом было дано несколько концертов, а сезон осенью прошлого года открылся посвящением жертвам пандемии. Однако в конце октября, как и остальные учреждения культуры, "Ла Скала" закрылся из-за новой волны заражений.

Такая же примерно ситуация сложилась в Римской опере, которая также закрылась после летнего сезона, проведенного на специально выстроенной площадке на Большом цирке ("Чирко Массимо"). Театр в период закрытия для публики также подготовил несколько спектаклей в новом формате. В театре снимали кинооперы, премьеры которых состоялись онлайн. Как корреспонденту ТАСС рассказали в Римской опере, после серии концертов в зале театра Костанци на летние месяцы планируется вновь выстроить сцену на Большом цирке, где удобнее организовать доступ публики при соблюдении антиковидных норм, чем на обычной открытой площадке в Термах Каракаллы. В прошлом году летний сезон был полностью перепрограммирован, а изначально планируемые постановки перенесены на этот год. "В ближайшие дни мы представим программу, но она тоже претерпела изменения", - рассказали в театре.

Как отмечают представители мира культуры, они ожидают перенесения комендантского часа, сейчас наступающего в 22:00 (23:00 мск), хотя бы до полуночи.