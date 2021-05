Дуа Липа получила премию BRIT Awards как лучшая исполнительница Великобритании

ЛОНДОН, 12 мая. /ТАСС/. Поп-певица Дуа Липа во второй раз удостоилась музыкальной премии BRIT Awards в номинации "Лучшая британская сольная исполнительница". Об этом объявлено во вторник вечером со сцены лондонского стадиона O2 Arena.

Конкурентами Дуа Липы были Арло Паркс, которой досталась награда в категории "Прорыв года", Celeste (настоящее имя - Селесте Уэйт), Джесси Уэр и Лианн Ла Хавас. Ранее 25-летняя певица косовского происхождения трижды становилась лауреатом премии BRIT Awards, в том числе один раз как лучшая исполнительница Великобритании в 2017 году.

Кроме того, ее альбом Future Nostalgia во вторник был признан лучшей британской пластинкой. В этом году на победу в этой категории претендовали четыре девушки (помимо работы Дуа Липы, в списке также были представлены альбом Collapsed in Sunbeams Арло Паркс, релиз What's Your Pleasure? Джесси Уэр и записанный Celeste диск Not Your Muse), а также один мужчина - рэпер J Hus (настоящее имя - Момоду Джеллоу) с пластинкой Big Conspiracy.

Именно J Hus удостоился премии BRIT Awards в категории "Лучший британский сольный исполнитель". Музыкант из Лондона обошел диджея Джоэла Корри, а также рэперов AJ Tracey (настоящее имя - Че Уолтон Грант), Headie One (Ирвинг Аджей) и Yungblud (Доминик Харрисон). Победу в номинации "Лучшая британская группа" одержало поп-трио Little Mix. Их конкурентами были рок-коллективы The 1975 и Biffy Clyro, электронный дуэт Bicep, а также работающие в жанре хип-хоп артисты Young T & Bugsey. Лучшей британской песней была признана композиция Гарри Стайлса Watermelon Sugar.

Церемония со зрителями

41-я церемония вручения наград BRIT Awards стала одним из первых массовых мероприятий в Великобритании с начала года. Внутрь стадиона O2 Arena на юго-востоке Лондона, вмещающего 20 тыс. зрителей, были допущены 4 тыс. человек, анализы которых на коронавирус дали отрицательный результат. Как отметили организаторы, более половины билетов были разыграны с помощью жеребьевки среди тех, кто находился на передовой борьбы с пандемией коронавируса.

При этом в рамках эксперимента, проводимого учеными при правительстве королевства, гости в помещении не были обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски, однако должны сдать еще один тест на коронавирус после посещения церемонии. Тем самым власти хотят проверить, приведет ли отмена требования о социальном дистанцировании к массовым случаям заражения, несмотря на полученные перед мероприятием отрицательные анализы у зрителей. Врачи намерены использовать собранную информацию в преддверии принятия решений о возобновлении работы ночных клубов и проведении крупных мероприятий в помещениях в стране с конца июня.