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Пандемия COVID-19

Мишустин отметил особую поддержку сферы культуры в сложный период пандемии

Премьер-министр напомнил также о возобновлении работы театров и музеев

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Российские учреждения культуры смогли пройти сложный период коронавирусных ограничений благодаря особой поддержке со стороны государства. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

"В период пандемии требовалась особая поддержка как государственным, так и частным учреждениям в этой сфере. И мы ее предоставили, благодаря чему удалось сохранить уровень заработной платы работников сферы культуры", - сказал глава кабмина. Но главное, продолжил он, что сами учреждения не прерывали работу и, получая поддержку от государства, смогли максимально оперативно перевести свои проекты в онлайн-форматы.

"Отрасли удалось пройти этот сложный период", - подчеркнул премьер.

Он напомнил также о возобновлении с учетом всех санитарных требований работы театров, музеев и других объектов культуры, закрывавшихся ранее на непродолжительное время.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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