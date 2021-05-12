Нина Усатова удостоена награды фестиваля "Виват кино России!" за 40 лет работы в кино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Народная артистка России Нина Усатова удостоена приза "За творческий вклад в Российский кинематограф" на 29-м фестивале "Виват кино России!". Этой наградой отмечен 40-летний путь актрисы в отечественном киноискусстве.

Нину Усатову поздравил один из первых режиссеров в ее кинокарьере Александр Прошкин, назвавший петербурженку "своей великой современницей".

"В моем фильме "Холодное лето пятьдесят третьего" дебютировала великая русская актриса Нина Усатова. Ниночка, ты столько сделала, столько сыграла совершенно разных ролей, и каждая роль блистательна совершенно! <...> Ты набрала такую высоту, что равных тебе нет", - сказал режиссер.

Нина Усатова является одной из ведущих актрис Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова. Ее исполнительский диапазон простирается от трагических до комедийных образов. Особенно близки ей, уроженке Алтая, народные характеры. Одна из таких ролей - образ глухонемой матери в фильме "Холодное лето пятьдесят третьего"- принесла ей в 1987 году всенародное признание. Актриса удостоена Государственной премии России, дважды ей присуждались премии "Ника" и "Золотой орел".

Вручение награды Сергею Никоненко

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко удостоен приза "Признание" за создание впечатляющей галереи мужских образов на киноэкране.

В творческом досье Сергея Никоненко, который недавно отметил 80-летний юбилей, более 200 картин, где он снимался у ведущих режиссеров - от Сергея Герасимова и Сергея Бондарчука до Андрея Кончаловского и Вадима Абдрашитова, завоевав зрительское признание.

Своего сокурсника поздравила со знаменательной датой народная артистка РСФСР Лариса Лужина. "У нас общие кинородители, наши великолепные вгиковские наставники, народные артисты СССР Сергей Аполлинариевич Герасимов и Тамара Федоровна Макарова. Так что, мы с тобой - одной группы крови", - сказала актриса, пожелав юбиляру "летать еще выше и как можно дольше".

Сам Сергей Никоненко вспомнил, что это уже третья круглая дата, которую он отмечает на петербургском кинофестивале. Он рассказал, что в картины любимых режиссеров идет сниматься, даже не читая сценария. Да и возможности его хорошо знакомы профессионалам. Недавно ему позвонили из одной киногруппы с предложением приехать на пробы. На это актер ответил: "Я бы с удовольствием, но пробы ставить некуда".

Юбилею народного артиста фестиваль посвятил спецпоказ фильмов разных десятилетий. В программу вошли картины "Звонят, откройте дверь" Александра Митты, "Неоконченная пьеса для механического пианино" Никиты Михалкова, "Завтра была война" Юрия Кары, "Трын-трава", где Никоненко выступил как актер и как режиссер.

29-й Всероссийский фестиваль "Виват кино России!" проходит в Петербурге с 11 по 15 мая. В его программе более 50 отечественных кинолент.