"Мхатовские пятницы" в МХТ имени Чехова продолжит встреча с актером Анатолием Белым

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Московский Художественный театр (МХТ) имени А. П. Чехова продолжает свой проект "Мхатовские пятницы", ведущим которого выступает журналист, заместитель художественного руководителя МХТ Вадим Верник. Ближайший вечер этого цикла состоится на Новой сцене 16 мая, зрителей ждет встреча с одним из ведущих актеров МХТ, заслуженным артистом России Анатолием Белым, сообщила ТАСС в среду пресс-атташе театра Наталья Витвицкая.

"В прошлом сезоне в Художественном театре появился новый проект "Мхатовские пятницы". Это неформальные встречи с актерами МХТ, искренний разговор о жизни, творческом пути и самых неожиданных поворотах судьбы. Ведущим цикла стал журналист, заместитель художественного руководителя МХТ Вадим Верник", - сказала Витвицкая.

Она отметила, что героями вечеров становились народные артисты России Наталья Тенякова, Евгения Добровольская, Алексей Кравченко, Сергей Сосновский, Николай Чиндяйкин, народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко, заслуженная артистка РФ Алена Хованская. а также молодые актеры театра, организовавшие свою музыкальную группу "Жена в очках". "Во время карантина "Мхатовские пятницы" проходили в онлайн-формате, но потом вернулись к своему привычному, живому жанру", - уточнила собеседница агентства.

"Героем очередной встречи станет один из ведущих актеров МХТ, заслуженный артист России Анатолий Белый. Каково это: пройти путь от Куйбышевского авиационного института до подмостков Художественного театра, одновременно быть Alter ego режиссеров-новаторов и воплощать замыслы мастеров "старой школы", в 32 года сыграть Короля Лира в постановке великого Тадаси Судзуки, стоять у истоков Московского театра поэтов и творить собственную "Кинопоэзию"? Об этом и многом другом пойдет разговор в воскресную "Пятницу" 16 мая", - обозначила тему встречи пресс-атташе.

По ее словам, вместе с героем вечера в нем примут участие актриса МХТ Наташа Швец, актер и поэт Влад Маленко, 13-летний сын Анатолия Белого Максим Вайсман. "Как всегда, на сцену выйдет и музыкальная группа молодых мхатовцев "Жена в очках", - сказала Витвицкая.