Дни авангарда пройдут 14 и 15 мая в Музее Москвы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Дни авангарда пройдут в Музее Москвы 14 и 15 мая. Мероприятие организуют совместно с объединенными выставочными залами Москвы, сообщила в среду журналистам директор Музея Москвы Анна Трапкова.

"14 мая у нас состоится на Зубовском бульваре совместный проект с объединенными выставочными залами Москвы - Дни авангарда. Они проходят в Москве уже в пятый раз. И мы пытаемся вывести Дни авангарда на более высокий уровень и привлечь более широкую публику", - сказала Трапкова.

Она добавила, что 14 мая программа начнется в 19:00 с музыкальной части - во дворе музея состоится концерт шумового оркестра.

"Потом начнется театральная часть. Будет представлен коллективный перфоманс студентов ГИТИСа, театральных художников и кураторов фестиваля. Перфоманс посвящен творческому объединению поэта Владимира Маяковского и художника Александра Родченко. А затем программа продолжится показом культового фильма "Эвита", - сказала Трапкова.

Она добавила, что обширную программу подготовили и на 15 мая.