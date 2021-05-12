Любимова заявила, что участвовать в программе рибейтов готовы 26 регионов России

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Первые 26 регионов России в этом году готовы присоединиться к программе рибейтов - компенсации части затрат на производство фильмов на их территории. Об этом сообщила в среду министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Двадцать шесть регионов в этом году готовы выделить рибейты, это система поддержки, которая существует и в других странах. Наши кинематографисты приезжают в регионы, и им компенсируют затраты, если речь идет о том месте, где происходит действие (картины), которое может заинтересовать потенциального зрителя", - сказала Любимова в эфире телеканала "Россия 24".

Министр отметила, что реализация этой программы позволит решать вопросы с организацией съемок, обеспечит кинематографистов дополнительными средствами, а также будет способствовать развитию внутреннего туризма. "Мы в министерстве культуры запросили всю информацию в регионах, и вот первые 26 регионов достаточно активно работают, а это фактически полмиллиарда рублей, которые получат в этом году российские продюсеры", - пояснила Любимова.

По ее словам, работа продолжится, поскольку Минкультуры заинтересовано в том, чтобы как можно больше регионов присоединились к программе.