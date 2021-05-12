Мариинка покажет на фестивале "Звезды белых ночей" премьеру "Орлеанской девы" Чайковского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Мариинский театр готовит к международному фестивалю искусств "Звезды белых ночей" первый показ оперы Петра Чайковского "Орлеанская дева". Она прозвучит 28 мая под управлением народного артиста России Валерия Гергиева, сообщила в среду пресс-служба театра.

"Первой премьерой фестиваля "Звезды белых ночей" станет опера "Орлеанская дева" Петра Ильича Чайковского, которую представят 28 мая на Новой сцене Мариинского. Режиссер спектакля - Алексей Степанюк, автор сценографии и костюмов - художник Вячеслав Окунев, музыкальный руководитель постановки и дирижер - Валерий Гергиев", - рассказали в пресс-службе.

В партии Иоанны готовятся выступить звезды оперы Екатерина Семенчук, Екатерина Губанова, Юлия Маточкина. Премьерные представления пройдут дважды в мае и трижды в июне.

"Орлеанская дева" считается репертуарной редкостью. В Мариинском - тогда Кировском - театре оперу последний раз ставили в 1945 году с легендарной Софьей Преображенской в главной партии.

Подготовка к нынешней постановке началась еще в прошлом сезоне. В августе 2020 опера прозвучала целиком в концертном исполнении под управлением Валерия Гергиева с Екатериной Семенчук в главной партии.

Чайковский на протяжении многих лет активно сотрудничал с Императорским Мариинским театром. Именно на этой сцене впервые было представлено большинство опер и балетов Чайковского: "Опричник", "Кузнец Вакула", "Орлеанская дева", "Чародейка", "Пиковая дама", "Иоланта", "Спящая красавица" и "Щелкунчик".