Сценарии фильмов "Пугало" и "Дорогие товарищи!" претендуют на премию "Слово"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Сценаристы фильмов "Пугало", "Дорогие товарищи!", "Конференция" и "Глубже!" стали номинантами на премию имени драматурга Валентина Черных "Слово", победителей назовут 21 мая. Об этом сообщает в среду пресс-служба премии.

"Мы уверены, что премия "Слово" за пять лет существования стала высокой экспертизой в оценке творчества драматургов. Лауреаты, как прошлые, так и те, кто будет отмечен в этом году, это в высшей степени талантливые и профессиональные авторы, наиболее достойные представители нашей индустрии. Мы надеемся, что премия "Слово" и для них станет знаком качества, на который будут ориентироваться режиссеры, продюсеры, руководители платформ и другие ключевые игроки российского кинорынка", - отметил продюсер премии Петр Ануров, чьи слова привели в пресс-службе.

На награду в номинации "Лучший сценарий полнометражного фильма" претендуют Дмитрий Давыдов ("Пугало"), Елена Киселева и Андрей Кончаловский ("Дорогие товарищи!"), Михаил Сегал ("Глубже!"), Иван И. Твердовский ("Конференция").

В категории "Лучший сценарный дебют" представлены Мария Игнатенко ("Город уснул"), Дмитрий Рудаков ("Сентенция"), Исмаил Сафари, Мария Зелинская, Рустам Мамедов ("Дочь рыбака"). Приз за лучший сценарий многосерийного фильма могут получить авторы сериалов "Триггер", "Перевал Дятлова" или "Чики", также награду вручат за лучший дипломный сценарий.

Народный артист РФ, режиссер и драматург Андрей Смирнов, создавший картины "Белорусский вокзал", "Жила-была одна баба", "Француз" и другие, получит приз "За верность профессии".

Оценивать претендентов в этом году будут актриса Виктория Исакова, сценарист Дарья Грацевич, композитор Игорь Вдовин, оператор Влад Опельянц, продюсер Игорь Мишин и режиссер Павел Лунгин.

Премия "Слово" учреждена 6 августа 2013 года семьей российского кинодраматурга Валентина Черных и ориентирована на поддержку молодых сценаристов, укрепление престижа этой профессии, открытие новых имен. Организатор премии - Благотворительный фонд развития сценарного искусства в области игрового и телевизионного кино "Слово" имени Валентина Черных. Проводится при поддержке Министерства культуры РФ, генеральным партнером выступает онлайн-кинотеатр KION.