"Шоу Эллен Дедженерес" закроется в 2022 году

ТАСС, 12 мая. Американская актриса, телеведущая и комедиантка Эллен Дедженерес решила в 2022 году закрыть свое телешоу после 19 сезонов в эфире. Об этом она сообщила в опубликованном в среду интервью журналу The Hollywood Reporter.

"Творческому человеку постоянно необходимо решать сложные и интересные задачи - каким бы прекрасным ни было шоу, оно перестало быть такой задачей", - объяснила Дедженерес. Она призналась, что впервые задумалась о прекращении съемок еще после 16-го сезона, который закончился в 2019 году, но согласилась продлить телепередачу еще на три сезона.

"Я не уверена, что хочу делать потом, но это точно [связно с] кино", - рассказала артистка. Она добавила, что планирует также заняться проблемами окружающей среды.

28 июля 2020 года журнал Variety сообщил, что медиахолдинг WarnerMedia проводит проверку в отношении "Шоу Эллен Дедженерес" на предмет дискриминационного отношения к участвующему в его подготовке персоналу. По сведениям издания, несколько бывших участников съемочной группы пожаловались на незаконные увольнения и расистские высказывания в их адрес. В интервью The Hollywood Reporter Дедженерес пояснила, что скандал повлиял на шоу, но закрыть его она решила по другим причинам.

"Если бы я заканчивала шоу из-за этого, я бы не вернулась в этом сезоне", - подчеркнула она.

Телевизионное "Шоу Эллен Дедженерес" выходит с 2003 года. За время его существования программа 61 раз выигрывала премию Emmy в различных номинациях, в том числе как "выдающееся ток-шоу". Телеведущая дважды - в 2007 и 2014 годах - вела церемонии вручения премии "Оскар". В 2016 году президент Барак Обама наградил Эллен Дедженерес Президентской медалью свободы - одной из высших наград США.