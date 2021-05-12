Умерла автор методики преподавания техники речи для телеведущих Светлана Макарова

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Заслуженный работник культуры, профессор кафедры риторики и дикторского мастерства, автор уникальной методики преподавания техники речи для работников телевидения Светлана Макарова умерла на 83-м году жизни. Об этом в среду сообщается на сайте телепрограммы "Вести".

"Заслуженный работник культуры, сотрудник нашего телеканала Светлана Макарова скончалась на 83-м году жизни. Она автор уникальной методики преподавания техники речи, в числе ее учеников - известные российские телеведущие", - говорится в сообщении.

Светлана Макарова родилась 6 ноября 1938 года, закончила ГИТИС. С 1965 по 1973 годы работала в Театре имени Маяковского. После Макарова работала в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.