Петербургская филармония посвятит вечер 100-летию подписания документа о своем основании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Филармония имени Дмитрия Шостаковича отметит 13 мая особую дату своей истории - в этот день 100 лет назад было подписано положение об основании Петроградской филармонии - старейшей концертной организации страны.

В этот вечер в Большом зале филармонии выступит академический филармонический оркестр под управлением дирижера из Казахстана Алана Бурибаева, сообщила пресс-служба организации.

"Заслуженный коллектив России выступит 13 мая под управлением главного дирижера Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" и Национального симфонического оркестра радио и телевидения Ирландии Алана Бурибаева. Будет исполнена программа из музыки Вагнера, Шумана и Брамса. Солистом выступит известный пианист, "интеллектуальный виртуоз" Лев Винокур. Концерт будет посвящен 100-летию со дня подписания положения об основании Петроградской филармонии", - рассказали в пресс-службе.

13 мая 1921 года исторический документ подписали народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский и начальник Академического музыкального отдела Борис Красин. А спустя месяц, 12 июня, состоялся первый в истории организации симфонический концерт из произведений Петра Чайковского. Программа того вечера полностью повторится спустя 100 лет, за которые Большой зал Филармонии обрел известность как одна из самых престижных музыкальных площадок мира.

Филармонию уже 34-й сезон возглавляет народный артист СССР Юрий Темирканов. До него в течение полувека эту должность занимал творческий соратник Дмитрия Шостаковича Евгений Мравинский, первый исполнитель многих сочинений классика русской музыки.