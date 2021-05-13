Сценограф Эмиль Капелюш открывает в Петербурге выставку к 45-летию творческого пути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Персональная выставка "Эмиль Капелюш. Театр художника … и не только театр" открывается 13 мая в Музее музыки (Шереметевский дворец) - филиале Музея театрального и музыкального искусства. Обширная экспозиция - творческий отчет петербургского сценографа, живописца, графика, скульптора, дизайнера выставок о его 45-летнем пути в искусстве, сообщила пресс-служба музея.

"На выставке будут представлены эскизы декораций и костюмов к знаменитым спектаклям "PRO Турандот", "Буря", "Король Убю", "Орнитология", а также графические серии по мотивам театральных постановок, живописные работы, деревянная и керамическая скульптура, инсталляционные объекты. Большинство работ широкая публика увидит впервые", - рассказали в пресс-службе.

Экспозиция развернута в новом выставочном пространстве Шереметевского дворца - Полярном флигеле. Она объединяет произведения мастера в своего рода застывший спектакль, повествующий о вневременном мире художника.

Эмиль Капелюш, ученик известного сценографа Игоря Иванова, окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ныне РГИСИ). Как художник-постановщик создал более 300 спектаклей в Петербурге, Москве и других городах России, в странах Европы, в США, Китае, Республике Корея. Он участвовал в Авиньонском, Берлинском, Манчестерском фестивалях. Удостоен премий "Золотая маска" и "Золотой софит". Работы художника хранятся в Государственном Русском музее, Центральном театральном музее имени Алексея Бахрушина, Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства.