Дом Лопатиных в Гагаринском переулке в Москве признан предметом охраны

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Одноэтажное здание, построенное в начале XIX века на углу Гагаринского и Хрущевского переулков в Москве и известное как дом Лопатиных, признано предметом охраны. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Дом Лопатиных в Гагаринском переулке играет важную роль для исторического облика района. Судя по особенностям планировки, изначально дом был отстроен в традициях "допожарного" классицизма с четким разделением на парадные и жилые помещения. До наших дней строго симметричный главный фасад дома сохранился уже в характерных формах московского ампира. Помимо изящного внешнего декора, высокой ценностью обладают интерьеры памятника. Все детали, формирующие исконный облик здания, были внесены в предмет охраны", - отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении.

Здание начала XIX века расположено по адресу: Гагаринский переулок, дом 15/7. Дом Лопатиных обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. В 1815 году одноэтажную деревянную постройку использовали как парадный флигель усадьбы барона Владимира Ивановича Штейнгейля.