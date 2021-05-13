Фильм об академике Сахарове выйдет онлайн 21 мая

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Премьера документально-игрового фильма "Сахаров. Две жизни" о создателе водородной бомбы, академике и правозащитнике Андрее Сахарове состоится 21 мая - к 100-летию со дня его рождения. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра KION.

"Проект Ивана Проскурякова и Романа Супера "Сахаров. Две жизни", созданный к 100-летнему юбилею со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова - одно из первых полномасштабных документально-игровых исследований жизни и деятельности ученого и правозащитника. Однозначных суждений в этом проекте нет, создатели лишь рассказывают о двух ипостасях одного человека, оставляя пространство для вердикта зрителю", - говорится в сообщении.

Фильм стал оригинальным проектом онлайн-кинотеатра KION, зрителям он будет доступен с 21 мая. Картина расскажет о разных этапах жизни советского физика-теоретика, правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира Андрея Сахарова. Главные роли в ней исполнили Алексей Усольцев и Чулпан Хаматова.

Проект основан на реальных событиях, речь Сахарова строится на цитатах из уникального фото- и видеоархива и воспоминаниях самого ученого, изданных в его трехтомнике мемуаров. В фильме также используются рассекреченные архивные съемки КГБ.

Ранее авторы картины Иван Проскуряков и Роман Супер представили аудитории картины "С закрытыми окнами" о Кирилле Толмацком, более известном как рэпер Децл, и "Это Эдик" о жизни и творчестве писателя Эдуарда Успенского.