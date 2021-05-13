Фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest в Нижнем Новгороде объявил новые даты проведения

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest пройдет в Нижнем Новгороде на неделю раньше, чем предполагалось, - с 29 июля по 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба смотра в четверг.

Ранее фестиваль планировалось провести с 4 по 8 августа. "Изменились даты проведения Третьего международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest - он пройдет с 29 июля по 1 августа в Нижнем Новгороде", - рассказали в пресс-службе.

Realist Web Fest объединяет лучшие веб-сериалы со всего мира. В прошлом году фестиваль был отменен из-за пандемии, но присланные тогда работы примут участие в новом отборе. Претендовать на попадание в конкурс могут веб-сериалы, созданные в 2019-2021 годах на любом языке, проект должен содержать не менее двух готовых эпизодов. Прием заявок продлится до 31 мая.

Realist Web Fest - единственный в России фестиваль веб-сериалов, он проводится с 2018 года, в прошлом году он стал частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC), составляющего рейтинг успешных онлайн-проектов года по итогам главных мировых фестивалей.