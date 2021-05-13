Музей Победы проведет реконструкцию экспозиции "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев"

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Музей Победы в Москве обновит трехмерную экспозицию "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев". Выставочный проект будет дополнен новыми мультимедийными технологиями, а среди новых экспонатов - автомобиль "Опель" и куртка лейтенанта, штурмовавшего Рейхстаг, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В Музее Победы на комплексную реконструкцию закрылась трехмерная историко-художественная панорама "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев". Работы продлятся до конца июля 2021 года. Во время реэкспозиции в музейном пространстве обновят архитектурный облик - появится новый предметный ряд (например, автомобиль Opel), будут выставлены подлинные музейные раритеты (в том числе куртка лейтенанта Семена Сорокина, штурмовавшего Рейхстаг и водрузившего на нем Красное знамя)", - сказали в пресс-службе.

Планируется, что будет изменена планировка панорамы, она будет дополнена мультимедийными системами и видеопроекциями, с помощью которых будет создаваться эффект присутствия. Гости смогут увидеть редкие кадры архивных киносъемок и компьютерную графику, воспроизводящую реальность событий тех лет, будут представлены также электронные сканы исторических документов, карты, фотографии, справочные материалы и научные статьи, повествующие о последних днях войны и боях в Берлине.

Трехмерная историко-художественная панорама "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев" была открыта в Музее Победы в феврале 2016 года, а в мае 2020 года она стала частью масштабной экспозиции "Подвиг Народа". За пять лет эта панорама стала одной из визитных карточек нашего музея, это пространство всегда вызывает неизменный интерес и у детей, и взрослых", - цитируют в пресс-службе заместителя директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдара Янибекова.