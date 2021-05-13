Русский музей открыл выставку картин ученика Малевича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая. /ТАСС/. Государственный Русский музей знакомит посетителей с творчеством художника-авангардиста Льва Юдина (1903-1941), который был учеником Казимира Малевича, но не получил широкой известности - он погиб в молодом возрасте во время Великой Отечественной войны. Первая выставка Юдина открылась в четверг в Михайловском замке.

"Выставка охватывает все периоды творчества Льва Юдина. Он во многом известен благодаря принадлежности к кругу Малевича. Однако художник, безусловно, заслужил и собственное место в истории: он вырос в самостоятельного, глубокого и разностороннего мастера, которому удалось "сказать свое" в искусстве. Юдин, будучи не только талантливым художником, но и преданным защитником родины, погиб в ноябре 1941 года под Ленинградом", - рассказали в пресс-службе музея.

В экспозиции отражены все периоды развития мастера, включая кубистические и супрематические опыты, графику конца 1920-30-х годов, пластический реализм с элементами сюрреализма и рисунок предвоенных лет. На выставке представлены иллюстрации детских книг и журналов, резцовые гравюры, линогравюры, эскизы для парфюмерии, фотографии бумажной скульптуры и архивные материалы.

Экспозиция сформирована из произведений, хранящихся в Русском музее, Третьяковской галерее, Государственном музее "Царскосельская коллекция" и частных собраниях.

Выставка будет работать до 14 июня.