Минкультуры продлило контракт с худруком МХАТа им. Горького Бояковым на пять лет

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ продлило на пять лет контракт с Эдуардом Бояковым, занимающим должность художественного руководителя Московского художественного академического театра имени М. Горького. При этом был расторгнут договор, по которому Бояков совмещал должности худрука и директора, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Ранее Министерство культуры РФ внесло изменения в устав театра, согласно которым им будут руководить директор и президент. Решение было принято по итогам проверок в учреждении. Новый устав вступил в силу 12 мая.

"Эдуард Бояков покинул пост художественного руководителя - директора 11 мая, а 12 мая подписал новый договор как художественный руководитель МХАТ им. М. Горького сроком на пять лет", - сказали в пресс-службе.

Помимо этого, ведомство заключило контракт с Олегом Михайловым, вступившим на пост врио директора МХАТ им. М. Горького до окончания положенного испытательного срока. Ранее он совмещал должности заместителя исполнительного директора и заведующего труппой. Должность президента театра сохранена Минкультуры РФ за народной артисткой СССР Татьяной Дорониной, добавили в пресс-службе.

В ходе встречи с труппой, прошедшей в театре, Михайлов заявил, что учреждение провело все мероприятия, разработанные совместно с Минкультуры РФ, по устранению нарушений, выявленных в результате проверки министерства. В пресс-службе напомнили, что в театре проходил ряд проверок, проведенных другими ведомствами. "По указанию Генеральной прокуратуры РФ Пресненская межрайонная прокуратура провела три проверки в отношении финансово-хозяйственной деятельности театра. Также были проведены проверки Федеральной антимонопольной службой и Росимуществом. По результатам всех проверок нарушений, влекущих за собой уголовную или административную ответственность, не выявлено", - рассказали в пресс-службе.

Помимо этого, как сообщил директор, по заявлению театра было возбуждено уголовное дело в отношении групп в соцсетях, которые размещают публикации, "порочащие честь, достоинство и деловую репутацию театра и его руководства".