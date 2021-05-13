МХАТ им. Горького осенью представит спектакль "Женщины Есенина" по книге Прилепина

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Московский художественный академический театр им. М. Горького покажет осенью 2021 года премьеры "Женщины Есенина" и "Хлорофилия" по произведениям Захара Прилепина и Андрея Рубанова. Об этом сообщил художественный руководитель театра Эдуард Бояков.

"В октябре планируем сыграть "Женщины Есенина" по книге Захара Прилепина в постановке Галины Полищук. В конце осени Рената Сотириади выпустит "Ромео и Джульетта", и это будет не реконструкция, а полноценный премьерный спектакль. Также я начинаю репетировать "Хлорофилию" по роману Андрея Рубанова, которая запланирована на осень", - цитируют его в пресс-службе театра.

В завершение текущего театрального сезона МХАТ сыграет 11-12 июня премьеру спектакля об Иосифе Сталине "Чудесный грузин". А в следующем сезоне ожидается постановка по пьесе "Розовое платье с зеленым пояском" драматурга Наталии Мошиной. Затем театр представит детский спектакль "Пиноккио". "Мы подходим к финалу наших переговоров с режиссером Ариной Мороз", - пояснил Бояков.

Запланирована постановка "Белая гвардия" в режиссуре Валентина Клементьева и в декорациях Владимира Серебровского. "Я также надеюсь, что Алиса Гребенщикова скоро сделает детский спектакль - "Сказки в шатре" по Пришвину. А в 2021 году на Третьей сцене выйдет премьера "Сумбур и музыка" Соломона Волкова", - отметил худрук.

Театр будет также работать над иммерсивным спектаклем "Одиссея Бродского", над пьесой "Хорошо темперированная жизнь" Антона Адасинского. В планах театра - лабораторная работа Гарольда Стрелкова "Марья Маревна", масштабная постановка "Братья Карамазовы" и спектакль по роману Шаргунова "1993". "Полным ходом идут переговоры с Виктором Крамером, недавно поставившем у нас "Лес". Не сомневаюсь, что в скором времени пройдут запланированные премьеры "На дне" Андрея Кончаловского и "Песочный человек" Михаила Шемякина. Следующий сезон будет таким же насыщенным, как и нынешний. Мы начинаем готовиться юбилею и к реконструкции МХАТ", - пояснил Бояков.

Художественный руководитель также добавил, что театр приступает к формированию плана мероприятий к 125-летию МХАТа, которое будет отмечаться в 2023 году.