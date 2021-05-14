Голосовой помощник "Маруся" проведет экскурсии по крупнейшим музеям

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. В приложении голосового помощника Mail.ru Group "Маруси" и в умной колонке "Капсула" стали доступны аудиопутеводители по ведущим музеям России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Это совместный проект портала "Культура.РФ" с голосовым помощником "Марусей", запущенный в преддверии ежегодной всероссийской акции "Ночь музеев".

На данный момент пользователям доступны шесть путеводителей, составленных порталом "Культура.РФ": по Эрмитажу, Русскому музею, Музею Фаберже, Третьяковской галерее, Новой Третьяковке и Музею Победы. Слушатели смогут узнать об истории музеев, деталях интерьера и главных экспонатах коллекций и узнать больше о них из материалов на портале.

Уточняется, что путеводители будут доступны в приложениях "Маруси" на Andriod и iOs, в приложении "Почта" Mail.ru, в браузере "Атом" и в умной колонке "Капсула". Также, чтобы отправиться на экскурсию, достаточно сказать: "Маруся, открой аудиогид по "Ночи музеев" или "Маруся, включи гид по "Ночи музеев".

"Путеводители портала "Культура.РФ" знакомят читателей с главными музеями России. Мы рассказываем об истории собраний, интересных экспонатах и помогаем увидеть самое важное, если времени совсем мало. А еще - стараемся говорить простым и понятным языком и давать знания, которые пригодятся не только в стенах музея, но и в жизни", - заявила главный редактор портала "Культура.РФ" Олеся Максимова.