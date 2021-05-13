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Евровидение - 2021

Манижа назвала победой само участие в "Евровидении"

Певица заявила, что не собирается уходить со сцены в случае неудачи на конкурсе
Manizha (Манижа Сангин) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Manizha (Манижа Сангин)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе "Евровидение" в Нидерландах, не собирается придавать большого значения результатам выступления и считает личной победой уже участие в конкурсе. Об этом она рассказала в четверг в эфире программы "Специальный гость" телеканала RTVI.

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"Да ничего плохого не будет, - ответила Манижа на вопрос ведущей Тины Канделаки о реакции в случае проигрыша. - Я лично себя изначально уже чувствую победителем для себя и для своей семьи. Мне искренне этого достаточно".

В случае неудачи на конкурсе певица также не собирается отказываться от сцены. "Если это не будет призовое место, это не значит, что я не буду петь и выступать. Для меня это самое главное", - подчеркнула она.

Кроме того, в планах Манижи после конкурса - активные гастроли. "У нас будет тур, у нас будут концерты. Отдыхать мы не будем. Я пока не планирую отдыхать. Наоборот, я сейчас чувствую, что наконец-таки наступило то время, когда я могу быть еще больше музыкантом, еще больше собой и выступать", - рассказала она.

Конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Нидерландах. Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина") выступит в первом полуфинале под номером 3. Состязание в России будет транслировать Первый канал.

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