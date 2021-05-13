Эрнст выразил надежду, что кинофильм "Вызов" вернет народную любовь к теме космонавтики

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Художественный фильм "Вызов" вернет любовь народа к теме пилотируемой космонавтики, считает генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. Как ранее отмечалось в совместном сообщении Первого канала и Роскосмоса, проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих.

"Для нас было важно, что мы можем помочь Роскосмосу не только в осуществлении научного проекта, но и в осуществлении проекта возвращения энергии любви и страсти народной к теме пилотируемой космонавтики, потому что, если народ любит какую-то отрасль своей деятельности, то в него энергия вливается, <...> человеческие ресурсы, и все взлетает на должную высоту - до Марса", - сказал Эрнст в четверг в эфире Первого канала.

Ранее Первый канал и Роскосмос сообщили, что актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко, чьи кандидатуры рекомендованы к назначению в основной экипаж, перед космическим полетом предстоит пройти испытания, в том числе на центрифуге.

Эрнст уже прошел такую тренировку. "Я, например, с подачи Дмитрия Олеговича [Рогозина] крутанулся на центрифуге, на стартовых перегрузках. И надо сказать, что коллеги-космонавты, когда открылась дверь, сказали: "У вас голова не кружится? Руку не подать?" У меня не кружилась голова, мне не надо было подавать руку. Я вообще, честно говоря, не испытал никакого сильного физического воздействия. Я понял, что жалко, надо подыграть, потому что неудобно как-то вылезать из центрифуги абсолютно спокойным", - рассказал он.

Художественный фильм "Вызов" является частью научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.