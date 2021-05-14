РАМТ представит премьеру спектакля "Сны моего отца"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Премьера спектакля Егора Перегудова "Сны моего отца" по произведениям Романа Михайлова состоится на сцене Российского академического молодежного театра в пятницу. Смотреть экспериментальную постановку зритель будет с поворотного круга на сцене, сообщил режиссер.

"Это работа экспериментальная на небольшое количество зрителей, которые неслучайно придут к нам и будут понимать, что будет погружение в какой-то мир. Здесь, в этой прозе есть некий сдвиг мышления. Дело не в том, что нам больше негде играть, у нас происходит путешествие по сознанию, по нашим внутренним мирам. <...> Это попытка вскрыть наши подсознательные истории через фольклор и эстетику 1990-х", - сказал Перегудов.

Режиссер отметил, что сборник рассказов Михайлова "Ягоды" случайно попал ему в руки, но после просмотра спектаклей по другим рассказам сборника он захотел самостоятельно поискать театральный язык, которым можно эти истории передавать. "Михайлов очень точно формулирует нерв сегодняшнего времени, когда размыта информация, правда. Мы так и не понимаем, есть война или нет войны. Война - это категория мышления персонажа", - добавил Перегудов.

Спектакль, как отмечают создатели, исследует сны как самостоятельную реальность со своими законами. По сюжету главный герой встречается с отцом, а затем развитие событий напоминает "психоделическую сказку для взрослых". Места для зрителей расположены в центре сцены на поворотном круге, который периодически приходит в движение, перемещая аудиторию из одного сценического пространства в другое.

Роли в постановке исполнили артисты Максим Керин, Владимир Василенко, Денис Шведов, Олег Зима, Дмитрий Кривощапов, Александр Гришин и другие. По словам Керина, тексты Романа Михайлова - это странная сложносочиненная история, в которой есть притчевость. "В каждом монологе, в каждой сцене мы искали какие-то свои параллели, чтобы они наполнились настоящим смыслом. Мой герой понимает, что сострадание - единственная возможная цель в жизни, а все остальное - ерунда, что если один человек сострадает другому, искренне его любит, то он не зря живет на этом свете", - поделился артист. Он добавил, что цель героев спектакля - преодолеть путешествие, "начать его одним человеком, пройти через все это и не озлобиться, стать не жестче и циничнее, а наоборот - абсолютно открытым".

Шведов отметил, что в основном работает в кино, и ему было интересно попробовать себя в этом театральном проекте. "Это спектакль, где нужно быть максимально далеким от того, как нужно быть на съемочной площадке. Сначала это было сложно, любопытно, страшно, но спасибо режиссеру, что поверил в меня", - сказал он.