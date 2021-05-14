В Башкирии учредили гранты по 500 тыс. рублей для работников культуры в селах

УФА, 14 мая. /ТАСС/. Гранты по 500 тыс. рублей получат 60 работников учреждений культуры в сельской местности в Башкирии этой осенью, программа станет постоянной, она направлена на поддержку и развитие творческой сферы. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на пленарном заседании первого регионального культурного форума "АРТ - Курултай" в пятницу.

"Я уже подписал проект распоряжения, и с осени первые гранты, а это будет 60 грантов по 500 тыс. рублей, получат работники сельских учреждений культуры. Это очень маленькая толика, учитывая, что у нас тысячи работников культуры в селах, но нужно начать", - сказал он.

Ранее аналогичные гранты были учреждены для сельских тренеров Башкирии, также меры поддержки предусмотрены для врачей и фельдшеров, напомнил глава региона.

Форум "АРТ - Курултай" проводится впервые и станет ежегодным, сообщили организаторы мероприятия. На его полях будут работать тематические секции по обсуждению техник эффективности театрально-концертных организаций, а также сохранению и развитию нематериального духовного наследия. В работе участвуют представители ряда регионов РФ, также запланировано подписание соглашений о сотрудничестве между учреждениями культуры этих регионов.