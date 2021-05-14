"Мелодия" записала альбом Ольги Перетятько с колыбельными на разных языках

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" выпустила альбом российской оперной певицы Ольги Перетятько, программу альбома составили колыбельные песни на разных языках. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Мелодии".

"Бесконцертные карантинные месяцы вдохновили Ольгу Перетятько и пианиста Семена Скигина на смелый эксперимент - записать колыбельные разных авторов, на разных языках. 22 колыбельных - от приписываемой Моцарту "Спи, моя радость, усни" до Summertime Гершвина. Среди исполняемых произведений как знакомые миллионам слушателей мелодии Чайковского, Брамса и Ninna Nanna Паоло Тости, так и гораздо менее известные песни Мендельсона и Шумана, Гуно и Вагнера, Дворжака, Регера, Вольфа, Бизе, де Фальи, Айвза. Ольга Перетятько поет "колыбельные" романсы Балакирева и Гречанинова, "Маленькую птичку" Джакомо Пуччини и "Звезду" Пимента, японскую и китайскую колыбельные", - говорится в сообщении.

Альбом посвящен дочери Перетятько и получил название "Песни для Майи", рассказали в "Мелодии".

Помимо известных колыбельных Перетятько и Скигин записали новый трек "Мантра", исполненный на 16 языках мира.

"Оригинальный трек "Мантра" является смысловым ядром альбома. Идея, музыка и текст принадлежат соавторам, которые таким образом присоединились к многовековой традиции, ведь первые колыбельные носили характер почти магического заклинания, то есть, по сути, и были мантрами", - сообщили в пресс-службе.

Альбом доступен для прослушивания на цифровых площадках Apple Music, "Яндекс.Музыка", YouTube, Spotify. Презентация альбома пройдет 17 мая в Пушкинском музее в Москве и 21 мая в "Эрмитаже" в Санкт-Петербурге, добавили в "Мелодии".