Конференция "Русский театр за рубежом как институт русской культуры" началась в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Международная конференция "Русский театр за рубежом как институт русской культуры" открылась в театре "Балтийский дом", она проходит в рамках ХХIII театрального фестиваля "Встречи в России" стран СНГ и Балтии.

"Наша задача - сообща выработать рекомендации для укрепления института, который называется русский театр за рубежом, - сказал на пресс-конференции председатель правления Ассоциации деятелей русских театров зарубежья, директор Тбилисского государственного русского драматического театра им. Грибоедова Николай Свентицкий. - И рекомендации эти должны носить характер поездов, идущих навстречу друг другу: что может сделать для нас Российская Федерация, взявшая на себя объединительную миссию, и что мы в странах своего пребывания, имея в руках такой инструмент, как русский театр, можем сделать для укрепления имиджа этой великой большой страны".

Одна из проблем - нехватка молодых кадров в русскоязычных театрах зарубежья. Для ее решения Россия выделила 30 тыс. бесплатных мест для обучения молодежи из стран ближнего зарубежья в российских театральных вузах.

На конференции работают три секции: "Русский театр за рубежом в период карантина", 'Живая русская речь на сцене", "Русский театр зарубежья и детская аудитория". Пленарное заседание будет посвящено теме "Русский театр за рубежом. Опыт интеграции в национальную культуру" при участии представителей федеральных и региональных органов власти, фондов и общественных организаций. Конференция завершится "Ярмаркой молодой режиссуры" - презентацией заявок студентов режиссерских мастерских творческих вузов Петербурга на постановки спектаклей в русскоязычных театрах зарубежья.

Работа по поддержке театров, работающих за рубежом на русском языке, активизировалась в 2017 году, когда в рамках фестиваля "Встречи в России" была создана Ассоциация деятелей русских театров зарубежья. В ассоциацию вступило около 150 видных деятелей театральной культуры из 40 стран.