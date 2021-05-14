Путин направил приветствие участникам Международного театрального фестиваля имени Чехова

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие гостям, участникам и организаторам XV Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова, который пройдет в Москве с 14 по 17 мая.

"В календаре мировых культурных событий Чеховский фестиваль занимает особое место, пользуется признанием как масштабный творческий форум, объединяющий опытных мэтров, известные коллективы и талантливую молодежь, которая делает первые, но уже уверенные шаги к вершинам профессионального мастерства", - говорится в приветствии президента, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что фестиваль служит неустанному поиску новых идей, укреплению гуманитарного сотрудничества между странами, поэтому не теряет своей актуальности, авторитета и зрительской популярности. Путин выразил уверенность, что это культурное мероприятие надолго запомнится участникам и гостям.

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова был учрежден в 1992 году и с тех пор проводится раз в два года. За время существования форума в его программах было представлено более 600 спектаклей из 51 страны. Показы пройдут на ведущих сценических площадках Москвы: в Государственном академическом театре им. Моссовета, Московском драматическом театре им. Пушкина, театре "Геликон-опера", концертном зале "Зарядье".