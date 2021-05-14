В Уфе запустили обратный отсчет до начала Всемирной фольклориады, которая пройдет в июле

УФА, 14 мая. /ТАСС/. Обратный отсчет до начала Всемирной фольклориады, которая пройдет в Башкирии с 3 по 10 июля, дан в Уфе за 50 дней до мероприятия. Церемония состоялась в ходе первого регионального культурного форума "АРТ-Курултай" в пятницу, передает корреспондент ТАСС.

"Фольклориаду можно сравнить с олимпиадой, но в народном искусстве, народном творчестве. К нам приезжает практически половина мира, привозит свою культуру, традиции, мы показываем свою культуру, обмениваемся опытом. Мы, наверное, в некоторые страны вообще никогда бы не съездили и не посмотрели, как живут люди. А вот такое мероприятие дает нам уникальную возможность", - сказала журналистам на церемонии заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

В запуске старта отсчета до фольклориады, помимо Яриловой, приняли участие глава региона Радий Хабиров, президент Международного совета организаций фестивалей и традиционных культур (CIOFF) Филипп Боссан, депутат Госдумы Ольга Казакова и другие почетные гости. Они собрали символ фольклориады 2021 года - матрешку в национальном башкирском костюме. Арт-объекты в честь предстоящего фестиваля также появились на площади Салавата Юлаева.

В дни фестиваля в Уфе будет работать главная сцена - "Сердце Фольклориады", на которой выступят самодеятельные коллективы стран участниц, российские и мировые звезды этномузыки. Также запланирован самый большой хоровод дружбы с участием представителей более 200 национальностей - организаторы рассчитывают на включение этого события в книгу рекордов Гиннесса.

Ожидается, что участие в фольклориаде примут около 2 тыс. артистов из более чем 60 стран мира, фестивальные программы пройдут в 35 муниципалитетах Башкирии. Каждую страну будет представлять коллектив, состоящий не более чем из 35 человек, - это артисты, оркестр, национальный делегат и руководитель коллектива. На церемонии открытия Россию представят ведущие коллективы из каждого федерального округа.

Президент России Владимир Путин в июне 2017 года подписал указ о проведении в 2020 году в Уфе VI Всемирной фольклориады. Она проходит раз в четыре года и призвана показать многообразие традиционного культурного наследия человечества и способствовать его сохранению. Первый подобный фестиваль состоялся в 1996 году в Нидерландах, после его принимали Япония, Венгрия, Китай, Республика Корея и Мексика.