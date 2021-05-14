В Подземном музее парка "Зарядье" откроется выставка современных художников

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Новая выставка современных художников откроется 20 мая в Подземном музее парка "Зарядье" в Москве. Она пройдет в рамках проекта SOVRISK #напотоке, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе парка.

"20 мая приглашаем на обновление проекта SOVRISK #напотоке в Подземном музее парка "Зарядье". В новой экспозиции посетители увидят работы Димы Ребуса и Дмитрия Аске, а также новый NFT-арт от дуэта ППСС (Павел Пепперштейн и Соня Стереостырски), Фаяза Азизова и Артема Ткача. В условиях SOVRISK #напотоке Подземный музей стал пространством, где актуальный художественный процесс представлен постоянно в своей динамике и развитии", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что главные герои проекта - современные художники. В часто сменяющихся экспозициях представлены разные техники, жанры и направления: живопись и рисунок, скульптура, объекты и видеоарт - это премьеры новых работ, превью будущих выставок (в том числе проходящих на других площадках), а также уже известные и ставшие хитами работы. Выставка продлится до 6 июня.

"А 20 мая обновятся два из трех центральных произведения экспозиции SOVRISK #напотоке. Третье - в соответствии с концепцией проекта - это победитель зрительского голосования на первой выставке", - говорится в сообщении.

Подземный музей парка "Зарядье" - интерактивное пространство, построенное вокруг сохранившегося белокаменного основания Китайгородской стены XVI века. В 2020 году Подземный музей стал домом проекта #три_: в формате "быстрых выставок" состоялись девять экспозиций, где были представлены работы Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Зураба Церетели, Константина Худякова, Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. Формат оказался своевременным и востребованным, и за год Подземный музей посетили более 30 000 человек. Весной 2021 года Подземный музей представил новый проект SOVRISK #напотоке - теперь это пространство для показа современного искусства, где особая роль отведена зрителю.