Минкультуры разработает программу реновации краеведческих музеев к сентябрю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ совместно с Союзом музеев разработает к сентябрю программу реновации региональных краеведческих музеев, которую запустят со следующего года. Об этом сообщила журналистам в пятницу в Петербурге министр культуры РФ Ольга Любимова во время осмотра отреставрированных залов Русского музея.

"У нас стартует параллельно очень важный для нас проект - это перезапуск краеведческих музеев. Мы хотим вместе с Союзом музеев России, вместе с профессиональным сообществом создать новую модель краеведческого музея, чтобы было интересно, чтобы была возможность школьникам приходить с экскурсиями. <...> К сентябрю это должно уже быть", - сказала министр.

По ее словам, программа будет вестись по аналогии с библиотеками, которые, как отметила Любимова, в рамках национального проекта были полностью перестроены, и само отношение к ним изменилось.

Как отметила министр, основная идея реновации музеев состоит в том, чтобы видоизменить известный слоган "Знай, люби и уважай свой край" с точки зрения современного мультимедийного пространства.

"От привычной ретроградной формы надо двигаться вперед, сохраняя все лучшее, что у нас есть", - сказала Любимова.

Она сообщила, что по поручению президента РФ Владимира Путина на развитие учреждений культуры в рамках нацпроекта дополнительно выделено 24 млрд рублей. В том числе, по ее словам, "речь идет о поддержке музеев региональных, муниципальных, порой небольших и сельских".