Во Владимире открылась всероссийская выставка скульптуры и графики союза художников

ВЛАДИМИР, 14 мая. Всероссийская художественная выставка Союза художников "Скульптура малых форм. Графика", объединившая лучшие за три года работы отечественных авторов, открылась в пятницу во владимирском Центре пропаганды изобразительного искусства. Об этом ТАСС сообщила в пятницу директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.

"Сегодня мы открываем триеннале, первая всероссийская выставка прошла во Владимире три года назад. Во Владимире представлены лучшие произведения современного искусства со всей страны - соорганизатором выставки выступил Союз художников России. В таком составе она будет экспонироваться только во Владимире", - отметила Бирюкова.

В экспозиции представлено около 500 работ более чем 200 авторов. Среди участников - скульпторы Андрей Ковальчук, Александр Рукавишников, Михаил Дронов, Зураб Церетели, Александр Цигаль.

Как подчеркнула собеседница агентства, в российской выставочной практике скульптура и графика традиционно являются одними из самых малоисследованных направлений. Проведение выставки во Владимире связано с тем, что эта земля дала российскому искусству выдающихся мастеров графического искусства - Петра Дика, Бориса Французова, Владимира Рузина - творчеству последнего посвящена отдельная часть экспозиции.

В программе выставки также запланировано проведение мастер-классов и кураторских экскурсий худодников, просветительские программы. Выставка будет работать до 20 июня.